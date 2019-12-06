شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن قائمة مواجهة دكرنس فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيي المدير الفني لطلائع الجيش قائمة ناديه التي تدخل معسكر مغلق لمواجهة دكرنس. ويستعد الطلائع لمواجهة دكرنس المقرر لها غدا السبت بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر على ستاد جهاز الرياضة العسكرى. Advertisements

وضمت القائمة كل من : محمد بسام وناصر منسي وكريم ممدوح ومحمود سامي وعاصم صلاح وخالد سطوحي وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا وأحمد علاء وعمرو جمال ومحمد سمير وفرانك ستيفن وحسام باولو وأحمد سمير ومهند لاشين وعبد الرحمن زولا وأحمد داوودا.

وخسر الطلائع من سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدورى.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه اربعة أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

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