شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لموقعة جوسيبي مياتزا "انتر ميلان VS روما" والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019 اعلن السيد انطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ذئاب العاصمة روما،ضمن إطار الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدورى الايطالي.

جاءت التشكيلة الرسمية علي النحو التالي: حراسة المرمي :سمير هاندانوفيتش خط الدفاع : دييجو جودين _ ستيفان دى فريج _ ميلان سكرينيار . خط الوسط : كريستيانو بيراجي_ بورخا فاليرو _ مارسيلو بروزوفيتش _ ماتياس فيتشينو _ انطونيو كاندريفا. خط الهجوم : لوكاكو _ لوتارو مارتينيز. Advertisements بينما أعلن البرتغالي فونسيكا المدير الفني لفريق روما عن تشكيل فريقه لمواجهة انتر ميلان . جاء التشكيل الرسمي علي النحو التالي : حراسة المرمي :ميرانتي خط الدفاع: كولاروف_ سمولينج_ مانشيني_ سبينازولا خط الوسط : فيرتوت_ دياورا_ مختاريان خط الهجوم: بيروتي _ زانيولو _بيلجريني. يحتل انتر ميلان الإيطالي المركز الاول برصيد ٣٧نقطة بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد ٢٨نقطة.

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