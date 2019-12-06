البلايلي يقود الأهلي لإكتساح النجوم في كأس خادم الحرمين

الجمعة 6 ديسمبر 2019

حقق فريق أهلي جدة السعودي بقيادة السويسري كريستان جروس فوزاً مستحقاً على مضيفه النجوم، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



أهلي جدة ضد النجوم

بدأ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي تشكيل مواجهة فريق النجوم التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله ضمن إطار منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بن جلوي كالتالي :_

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: سعيد المولد – محمد آل فتيل – عبدالباسط هندي – لوكاس ليما

خط الوسط: ألفيس ساريتش – جوزيف دي سوزا – حسين المقهوي – يوسف بلايلي

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خط الهجوم: سلمان المؤشر – دجانيني

البلايلي نجم المباراة يفتتح التسجيل مبكراً

افتتح النجم الجزائري يوسف بلايلي أهداف مباراة أهلي جدة ضد النجوم في الدقيقة السابعة بتسديدة رائعة من خارج منطقة جزاء النجوم لينتهي الشوط الاول بتقدم الراقي على النجوم بهدف دون رد.

وعاد الجزائري يوسف بلايلي نجم المباراة ليسجل ثاني أهداف المباراة لنفسه ولفريقه في الدقيقة 60، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء مزقت الشباك.

النجوم تقلص الفارق

وقلص فريق النجوم النتيجة بهدف أول متأخر في شباك الأهلي، جاء خلال الدقيقة 83، وأحرزه اللاعب ماجد العماري، من ركلة جزاء.

الأهلي يسجل الثالث وينهي المباراة

رد لاعبو الأهلي على هدف النجوم بدقيقتين بتسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب عبدالرحمن غريب، بعد تمريرة من زميله حسين المقهوي، لينتهي اللقاء بفوز أبناء السويسري كريستان جروس بثلاثية، وحصد بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.