الامارات | تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي بعد 15 جولة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي بعد 15 جولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتد الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد مرور 15 جولة من البطولة التي يتصدرها فريق ليفربول بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق ليستر سيتي مفاجأة البطولة هذا الموسم، ورغماً من الإنفراد بالصدارة، لم يحجز هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وفريق ليفربول ساديو ماني، أو محمد صلاح، هداف الموسم الماضيين مكاناً في الصراع حتى الأن الذي انفرد في جدول ترتيبه لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي الإنجليزي برصيد 14 هدفاَ.

محمد صلاح، لم ينجح بعد مرور 15 جولة سوى في إحراز 6 أهداف فقط أي بفارق 8 أهداف عن صاحب الصدارة وفيما يلي ترتيب الهدافين ومركز محمد صلاح، في القائمة حتى الأن.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 14 هدف ( 3 تمريرات حاسمة)

تامي آبراهام، تشيلسي، 11 هدف ( 3 تمريرات حاسمة)

بيير إميريك أوباميانج، أرسنال، 10 أهداف

ساديو ماني، ليفربول، 9 أهدلف (4 تمريرات حاسمة)

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 9 أهدلف (4 تمريرات حاسمة)

أغويرو، مانشستر سيتي، 9 أهدلف (2 تمريرات حاسمة)

تيمو بوكي نوريتش سيتي 8 أهدلف (3 تمريرات حاسمة)

جاني إنجيس، ساوثامبتون، 8 أهدلف (1 تمريرات حاسمة)

رحيم سترلينج، مانشستر سيتي، 8 أهدلف (1 تمريرات حاسمة)

هاري كين، توتنهام، 7 أهدلف (1 تمريرات حاسمة)

محمد صلاح، ليفربول، 6 أهدلف (3 تمريرات حاسمة)