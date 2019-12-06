الامارات | بالصور.. هداف الدوري الإنجليزي يغادر الملعب أثناء المباراة لدخول “الحمّام”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هداف الدوري الإنجليزي يغادر الملعب أثناء المباراة لدخول “الحمّام” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يلاحظ مدرب الأرسنال فريدي يونغبيرغ، خلال مباراة فريقه أمام ضيفه برايتون، مغادرة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي إيمريك أوباميانغ، أرضية الملعب أثناء المباراة ولكنه شاهد عودته وذلك عند سؤاله عن الواقعة في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي خسرها الفريق الإنجليزي لأول مرة على ملعبه هذا الموسم.

وكان اللاعب الغابوني أوباميانغ، قد توّج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بـ22 هدفا، وشاركه باللقب نجما ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الذين سجل كل منهما 22 هدفا أيضا.

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وأضطر مهاجم الأرسنال إلى مغادرة الملعب بشكل مفاجئ أثناء سير المباراة وعاد بعد دقائق، قبل أن يتضح أنه غادر قاصداً دورة المياه .

وقال المدرب عقب المباراة عن الواقعة: "في الحقيقة لم ألاحظ أن أوباميانغ خرج من الملعب، لقد رأيته يعود بعد أن كان قد خرج لمدة دقيقتين. عندما تحتاج إلى الذهاب للحمام عليك أن تذهب".

وخسر أرسنال لأول مرة على ملعبه أمام برايتون، عندما سجل آدم ويبستر ونيال موباي هدفين، فيما اكتفى أصحاب الأرض بهدف ألكسندر لاكازيت.