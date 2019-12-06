شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوادني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم، على ستاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود وحيد. خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي «قفشة» ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي.

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