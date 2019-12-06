شكرا لقرائتكم خبر عن «أليجري» يكشف موعد عودته للتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد عودته للتدريب مرة أخرى بعد انفصاله عن السيدة العجوز الصيف الماضي، مؤكدًا أنه لن يعود إلى التدريب هذا الموسم.

Advertisements

وقال أليجري في تصريحات لشبكة «ESPN»: «سوف أعود في يونيو المقبل، لا أعرف إن كان يمكنك أن تصف هذه الفترة بالإجازة أم لا، أنا ووكيلي قد وصلنا إلى هذا القرار منذ أن رحلت عن يوفنتوس، لقد كان الأمر واضحًا بأنني سأخذ العام المقبل راحة».

وأضاف: «كان لدي 18 عامًا كلاعب ثم 16 عامًا كمدرب، توقفت للمرة الأولى بعد 34 عامًا من العمل المتواصل. أنا سعيد، أُتيحت لي الفرصة حتى أفكر وأتحدث مع الناس، أفعل أشياءً في حياتي الخاصة أيضًا مثل الذهاب إلى المسرح وبعض المعارض الفنية وقراءة الكتب».

واختتم حديثه قائلاً: «العام القادم سيكون عامًا هامًا، سيكون هامًا من أجل اختيار وجهتي المقبلة والاستعداد جيدًا، بعد هذه السنوات الطويلة في يوفنتوس لا أريد أن أعود وأظهر بصورة سيئة».