شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد «المحمدي» و«زكي» من قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإعلاميين بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا للقاء نظيره الإعلاميين، المقرر له غدا السبت، ضمن منافسات دور الــ32 من بطولة كأس مصر.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهدت قائمة الفريق انضمام محمود البدري الظهير الأيسر لفريق الشباب للمرة الأولى هذا الموسم، وعودة محمد صادق، مع غياب غياب عدد من اللاعبين الأساسيين وهم باهر المحمدي ومحمد حمدي زكي وأسامة إبراهيم ومحمود عبدالعاطي «دونجا» وإبراهيم أبواليزيد لأسباب مختلفة.

وجاءت القائمة كالتالى:

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حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري – محمد مجدي – محمد هاشم – محمد عمار – أحمد أيمن.

خط الوسط: محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد بيومي – عبدالرحمن مجدي – أحمد مدبولي – محمد صادق – بيكيتى سيلفا – محمد الشامي – همام طارق.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو – حازم مرسى.