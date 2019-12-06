شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» لاعب الشهر بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم «لاليجا» عن شهر نوفمبر الماضي، متفوقَا على كريم بنزيمه نجم ريال مدريد، وألفارو موراتا هداف أتلتيكو مدريد، اللذين نافساه على الفوز بالجائزة.

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وكان البرغوث الأرجنتيني قد توج بجائزة «الكرة الذهبية» كأفضل لاعب في العالم من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة يوم الاثنين الماضي.

ويحتل النجم الأرجنتيني حالياً صدارة الهدافين بالمسابقة، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 آخرين لصالح البلوجرانا.

ومن المقرر أن يتسلم ميسي جائزته أمام جماهير فريقه، قبل مباراة الفريق أمام ألافيس يوم السبت 21 ديسمبر.