شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي ليفربول على جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد أداءه القوى خلال الشهر. سجل ساديو ثلاثة أهداف وساهم في هدف ليساعد ليفربول في الفوز بأربعة مباريات خلال نوفمبر. Advertisements بدأ ماني شهر نوفمبر بهدف دراماتيكي في الدقيقة 94 ليحسم به الفوز أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 بعدما عادل نتيجة اللقاء أندي روبرتسون. أيضًا شارك في الفوز على مانشستر سيتي وكريستال بالاس لينهي ليفربول شهر نوفمبر بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه. كما جاء ماني على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر، في القائمة تشمل بجانب ماني، ديلي ألي وسون من توتنهام، خيمينيز من ولفرهامبتون، موسيت من شيفيلد، وكاجلار وفاردي من ليستر سيتي.

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