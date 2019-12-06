الفيفا يلزم الهلال بجلب الكأس الآسيوية للدوحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ألزمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأندية المشاركة في النسخة التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الحالي، بإحضار الكؤوس التي توجت بها. ومن بين هذه الأندية الهلال، في إشارة إلى عدم استقرار الكأس الآسيوية في خزائنه بمقر النادي منذ حصوله عليها في 24 نوفمبر الماضي كأطول فترة لم تدخل فيها كأس الخزائن الخاصة بكؤوس النادي، حيث تجولت الكأس منذ عودة الهلال بها من العاصمة اليابانية طوكيو بين فعليات موسم الرياض وموسم الدرعية، وفي حفل مهرجان اعتزال قائد الفريق الأسبق ياسر القحطاني، إلى جانب تنقلها وسط حماية، بين أعضاء شرف النادي ومحبيه للتصوير معها وتدوين ذكريات بين أفراد أسرهم.

وستطول غيبة الكأس عن أروقة النادي قبل تخصيص فترة زمنية للراغبين في التصوير معها بمبلغ رمزي.

من ناحية ثانية، سيضع الهلال في الجانب الأيسر لقميصه في منطقة الصدر خلال مشاركته بمونديال الأندية، 3 نجوم للمرة الأولى، حيث تعبر عن عدد بطولات دوري آسيا التي حققها أعوام 1991 و2000 و2019.

جيسوس يتغنى بالهلال

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على صعيد البطولة، أكد المدير الفني السابق للهلال، مدرب فلامنجو البرازيلي حاليا، البرتغالي جورجي جيسوس مقدرة الهلال في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية ومواجهة فلامنجو، مبررا ذلك بالتأسيس القوي لأفراده.

عن قلقه من مواجهة ليفربول الإنجليزي في البطولة، قال: إن القلق يأتي من الهلال الذي سيصعب الفوز عليه بالدور نصف النهائي في حال تخطيه الترجي التونسي في مباراته الأولى، مشيرا إلى أن ليفربول والهلال ليسا بعيدين عن بعضهما البعض، مبينا أن فريقه الفني رصد مشاركة لاعبيه حاليا مع المنتخب في بطولة كأس الخليج «خليجي 24» التي وصل فيها الأخضر إلى النهائي.

ترحيب بانتقال الشهري

جدد رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع ترحيبه بانتقال المهاجم صالح الشهري إلى الهلال بصفة نهائية بعد أن انتقل إليه بنظام الإعارة.

وقال المطوع لـ«مكة»: ليس لدينا ممانعة في انتقال الشهري بصفة نهائية للهلال في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ مطلع يناير المقبل رغم حاجة الرائد إلى خدماته، لكننا بالطبع نشترط أن يكون العرض الهلالي مجزيا يلبي رغبات وطموحات النادي، إلى جانب تحقيق عوائد الصفقة مكاسب مالية متعددة للرائد الذي يتطلع لتقوية صفوفه ببعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة بحسب التقرير الفني الذي سيقدمه المدير الفني بيسنك هاسي.