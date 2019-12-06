الاتحاد يحذر داكوستا من النشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

منحت إدارة نادي الاتحاد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الدولي المغربي مروان داكوستا فرصة لتصحيح مساره والعودة إلى مستواه الفني الذي كان عليه في الموسم الماضي والابتعاد عن المنشورات المثيرة للجدل في حساباته الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي لضمان استمراره مع الفريق.

واختلف أداء اللاعب في الموسم الحالي عن الموسم الماضي بشكل ملحوظ، ولا سيما في وجود المدير الفني التشيلي السابق خوزيه سييرا بسبب عدم التوافق بينهما وغياب الجو الصحي الذي يعينه على تقديم أفضل ما لديه. كما ظهر أيضا انحياز سييرا لبعض اللاعبين خاصة ممن أحضرهم هذا الموسم مثل خمينيز وإيميليانو فيتشيو، إلى جانب مواطنه كارلوس فيلانويفا.

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بدوره وعد المغربي داكوستا بتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة وعدم تأجيج الجماهير أو اتباع أي أسلوب ينتج عنه تعكير صفو العمل الإداري والفني لتحسين وضع الفريق ومنافسته في الاستحقاقات المقبلة.

وشهد دفاع الاتحاد في الدوري هذا الموسم خلال 10 جولات أرقاما متراجعة، حيث استقبل 16 هدفا بمعدل 1.6 هدف في المباراة الواحدة، ولم يستطع أن يخرج بشباك نظيفة في كل اللقاءات.

‏ويعد المدافع داكوستا أكثر من تصدى لتسديدات الخصم بواقع 10 مرات، كما أنه الأكثر نجاحا في قطع الكرات في 21 مواجهة، بينما كان زياد الصحفي أكثر من شتت الكرة بعدد 42 مرة.