هل تكتمل مكاسب الأخضر بحضور الجمهور؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
وصف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل مباراة المنتخب أمام نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج «خليجي 24» غدا بالصعبة والمهمة، مؤكدا أن الأخضر سيبذل قصارى جهده للفوز بها وتحقيق اللقب.
وعن افتقاد الأخضر ورقة الجمهور في المباريات الماضية بالبطولة التي تستضيفها الدوحة وإمكانية حضوره في المباراة النهائية غدا أسوة بحضور الجمهور البحريني، قال المسحل «سيناقش هذا الأمر مع الجهات المعنية، على أن تعرف بعد ذلك كيفية تنسيق حضور الجماهير في حال تمت الموافقة على ذلك».
وكان الأخضر تغلب على المستضيف المنتخب القطري 1-0 في الدور قبل النهائي سجله عبدالله الحمدان، فيما تأهل المنتخب البحريني عقب تخطيه نظيره العراقي بركلات الترجيح.
وسيقام النهائي باستاد خليفة الدولي، حيث يسعى خلاله المنتخب السعودي لحصد اللقب للمرة الرابعة بعد تحقيقه أعوام 1994 - 2002 - 2003، فيما يأمل المنتخب البحريني في الحصول عليه للمرة الأولى.
مكاسب الأخضر حتى الآن
- تحقيق المدرب هيرفي رينارد هدفه المتمثل في كسب المزيد من الانسجام بين اللاعبين
- النجاح في توفير أسماء عدة في مراكز مختلفة
- تجديد الدماء، حيث إن معدل أعمار الأخضر أقل من 24 سنة كأصغر الأعمار من بين المنتخبات الأخرى
- ظهور 3 لاعبين من الأولمبي أعمارهم أقل من 20 سنة بمستويات مميزة (فراس البريكان وعبدالله الحمدان وحسان تمبكتي)
- بروز المدافع محمد خبراني ونجاحه في سد غياب المعتزل عمر هوساوي
- نجاح فواز القرني في بث الطمأنينة وسط اللاعبين والأجهزة الفنية بتألقه اللافت
- نجاح عبدالإله المالكي في إقناع رينارد بالاعتماد عليه ضمن ركائزه الأساسية
- الحصول على الاستقرار الفني والإداري والعناصري المطلوب
- دخول التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بمعنويات عالية
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