جوائز مونديال الأندية بالدولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة الأول: 5 ملايين

الثاني: 4 ملايين

الثالث: 5,2 مليون

الرابع: 2 مليون

الخامس: 1.5 مليون

السادس: مليون

السابع: 500 ألف

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