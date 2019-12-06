شكرا لقرائتكم سيدات سلة الأهلى يفزن على فاب الكاميرونى فى افتتاح البطولة الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق سيدات كرة سلة الاهلى، الفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 78 / 47 فى إفتتاح البطولة الافريقية لاندية سيدات كرة السلة المقامة بالصالة المغطاه باستاد القاهرة والتى تستمر حتى 15 ديسمبر الجارى. وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب فيروفيارو الموزمبيقى وفاب الكاميروني وإيه اس بى الإيفوارى . فيما يقع سبورتنج في المجموعة الأولى بجانب انتركلوب الانجولى بالإضافة إلى ام اف بى النيجيري.

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