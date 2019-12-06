شكرا لقرائتكم جيرالدو وأزارو على دكة الأهلي أمام الهلال واستبعاد صلاح محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه لمواجهة الهلال السوداني في المباراة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي : شريف إكرامي، سعد سمير، جيرالدو، آليو ديانج، مروان محسن، أحمد الشيخ وأزارو ، بينما استبعد فايلر ، كلا من صلاح محسن وياسر إبراهيم من قائمة الـ20 لاعباً التى دخلت معسكر مغلق أمس إستعداداً للمباراة.

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ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهيم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة .

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.