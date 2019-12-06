شكرا لقرائتكم جيرالدو وأزارو على دكة الأهلي أمام الهلال واستبعاد صلاح محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي : شريف إكرامي، سعد سمير، جيرالدو، آليو ديانج، مروان محسن، أحمد الشيخ وأزارو ، بينما استبعد فايلر ، كلا من صلاح محسن وياسر إبراهيم من قائمة الـ20 لاعباً التى دخلت معسكر مغلق أمس إستعداداً للمباراة.
ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهيم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة .
ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.
كانت هذه تفاصيل خبر جيرالدو وأزارو على دكة الأهلي أمام الهلال واستبعاد صلاح محسن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.