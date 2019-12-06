شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الإعلاميين بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

المران استمر ما يقرب من 90 دقيقة والذى شهد حضور أنوس عضو اللجنة الفنية ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقداتم خلاله تقسيم اللاعبين لمجموعتين.

المجموعة الأولى التى تم خروجها من قائمة الفريق وخاضت تدريبات بدنية شاقة فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات خططية وفنية شملت على التسليم والتسلم والتسديدات.

المران شهد تحفيز من جانب الجهاز الفنى للاعبين على بذل قصارى جهدهم ، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء والعمل على زيادة الفاعلية الهجومية.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها وسط تألق لثنائى حراس المرمى وخاصة محمد مجدى.

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وكان الجهاز الفنى للاسماعيلى قد اعلن قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الاعلاميين والتي ضمت كل من :

قائمة الإسماعيلي ضمت كل من : حراسة المرمى : محمد فوزى – محمد مجدى

خط الدفاع : محمود البدرى – محمد مجدى – محمد هاشم – محمد عمار – أحمد أيمن

خط الوسط : محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومى – عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد صادق – بيكيتى سيلفا – محمد الشامى – همام طارق

خط الهجوم : بنسون شيلونجو – حازم مرسى.