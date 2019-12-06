شكرا لقرائتكم زملكاوي يساند الأهلي امام الهلال السودانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زينت جماهير الأهلي مدرجات ستاد السلام قبل أكثر من ساعة من انطلاق مواجهة الأهلي و الهلال في ثاني لقائات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا. و شهدت المدرجات حضور مشجع زملكاوي يرتدي تيشرت الزمالك و يساند الأهلي من المدرجات بجانب مشجعين الفريق الأحمر. و جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمي : محمد الشناوي الدفاع : محمود وحيد، وياسر إبراهيم، رامي ربيعة، ومحمد هاني. Advertisements خط الوسط: إليو ديانج، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، ومجدي قفشة، حسين الشحات خط الهجوم: وليد أزارو

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