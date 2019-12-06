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شكرا لقرائتكم بالكشافات.. جماهير الأهلي تزين مدرجات السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و ظهرت الجماهير و هي تستعرض بالكشافات و العاب الاضاءه التي تعطي مظهر رائع في المدرجات
و جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمي : محمد الشناوي
الدفاع : محمود وحيد، وياسر إبراهيم، رامي ربيعة، ومحمد هاني.
خط الوسط: إليو ديانج، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، ومجدي قفشة، حسين الشحات
خط الهجوم: وليد أزارو
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