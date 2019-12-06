شكرا لقرائتكم بالكشافات.. جماهير الأهلي تزين مدرجات السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زينت جماهير الأهلي مدرجات ستاد السلام قبل انطلاق مواجهة القلعة الحراء و الهلال السوداني في ثاني لقائات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

و ظهرت الجماهير و هي تستعرض بالكشافات و العاب الاضاءه التي تعطي مظهر رائع في المدرجات

و جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : محمود وحيد، وياسر إبراهيم، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: إليو ديانج، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، ومجدي قفشة، حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

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