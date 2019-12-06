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جدة - عمرو شويل الشوط الأول الأهلي والهلال السوداني bien sport مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت لايف الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا
الشوط الأول الأهلي والهلال السوداني bien sport مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت لايف الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الاهلى اليوم الجمعة 6-12-2019 حيث يدخل الاهلي مباراة الليلة بقيادة مدربه المُتميّز رينيه فايلر الذى لم يخسر معه الفريق سوى مباراة واحدة أمام النجم الساحلي ولظروف يراها كثير من الأهلاوية أنها خارجة عن إرادة الجهاز الفني بعدما طرد الحكم البتسواني بوندو أيمن أشرف في الدقيقة 13 ، ويرغب الاهلي في حصد النقاط الثلاثة من بطل السوداني القوي الذي فاز في لقاء الجولة الأولى بهدفين لهدف على بلاتينيوم الزيمبابوي ، و"ذاكر" الاهلي الخصم السوداني جيداً قبل لقاء الليلة من خلال مشاهدة مباراة الدور الأول مع بطل زيمبابوي وأعد المدرب السويسري خطة جيدة لتجهيز لاعبيه للانقضاض على الهلال وخطف النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للدور نصف النهائي وإستكمال مشوار إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الجزيرة منذ عام 2013.
الشوط الأول الأهلي والهلال السوداني bien sport مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت لايف الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الاهلى والهلال اليوم الجمعة 6-12-2019 حيث يعول الاهلي في مباراة الليلة على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية ويستعيد الفريق جهود أكثر من لاعب منحهم فايلر راحة في لقاء بني سويف الأخير بالكأس الذى فاز فيه الأهلي 3/1 يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد مجدي قفشة ، أجاي ، رمضان صبحي ، عمرو السولية فيما يفقد الفريق جهود أيمن اشرف للطرد في لقاء النجم الساحلي.
الشوط الأول الأهلي والهلال السوداني bien sport مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت لايف الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الاهلى والهلال اليوم الجمعة 6-12-2019 خيث تحدث فايلر مع لاعبي الاهلي كثيراً خلال اليومين الماضيين وحثّهم على ضرورة تحقيق الفوز وتفادي الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراتي النجم الساحلي وبني سويف ويأتي في مقدمة هذه الأخطاء إهدار الفرص وهي الأزمة التى عانى منها الفريق خلال لقاء بطل تونس وكذلك عدم التركيز في الدقائق الأخيرة من المباراة كما وضح أمام بني سويف.
في المقابل ، أكد صلاح آدم، المدير الفني للهلال صعوبة المباراة ، موضحاً أن الأهلي هو سيظل من أفضل الفرق في القارة الإفريقية وهو فريق جدير بالاحترام، مؤكداً أن الهلال سيبذل أقصى الجهود من أجل الخروج بأفضل نتيجة ، مشدداً على أنه جاهز بالسيناريو الذى يحقق له نتيجة جيدة يحافظ بها على حظوظه في التأهل للدور نصف نهائي البطولة.
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