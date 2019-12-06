شكرا لقرائتكم انتهاء الأشواط الإضافية لإنبي والترسانة بدون أهداف والاحتكام لركلات الترجيح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهت الأشواط الإضافية من مباراة إنبي والترسانة بدون أهداف ليحتكم الفريقين إلى ركلات ترجيح، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر
وانتهى الوقت الأصلي من مباراة إنبي والترسانة بدون أهداف، ليلجأ الفريقين إلى أشوط إضافية.
كان إنبي الأنشط والأكثر استحواذا على الكرة في الشوط الأول، في الوقت الذي كان نجح فيه الشواكيش الصمود والتعامل جيدا مع محاولات الفريق البترولي لاختراق خطوط الترسانة.
ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني في ظل التحفظ الدفاعي للترسانة، وسط فشل لاعبي إنبي في فتح ثغرة بدفاع الشواكيش، ويستمر الوضع حتى نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف ويحتكم الفريقين إلى شوطين إضافيين.
واستمرت النتيجة سلبية طوال الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور الـ16 بالكأس.
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