شكرا لقرائتكم السعودية تهزم مصر 6/4 فى كرة الصالات وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب السعودية لكرة الصالات على نظيره المصرى بنتيجة 6 / 4 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالسعودية فى إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب فى الفترة من 28 يناير إلى 8 فبراير المقبل، على أن تقام الودية الثانية غدا السبت بين الفريقين.

تقدم المنتخب السعودى على الفراعنة بنتيجة 6 /1 فى البداية، قبل أن ينجح الفراعنة فى تقليص الفارق لتصبح النتيجة 6 /4.

وتضم بعثة منتخب الصالات كلا من هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا إداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش اخصائي علاج طبيعي و14 لاعبا هم :جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وإبراهيم عوض ووابراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى.

و يغيب عن صفوف المنتخب هذه الرحلة كل من عبده الأشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للإصابة بالإضافة إلى الاربعة المحترفين في الإمارات.