شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مباراة الأهلى والهلال السوداني يعاين ملعب السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهيم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة .
وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي تشكيل الفريق لمباراة الهلال ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.
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