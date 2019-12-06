شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مباراة الأهلى والهلال السوداني يعاين ملعب السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طاقم تحكيم مباراة الاهلى والهلال السوداني على مُعاينة ملعب السلام الذي يستضيف اللقاء في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بمجرد الوصول لأرض الملعب.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهيم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة .

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي تشكيل الفريق لمباراة الهلال ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.