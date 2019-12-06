شكرا لقرائتكم طارق يحيى يعلن قائمة الطلائع لمواجهة دكرنس فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيي المدير الفني لطلائع الجيش قائمة ناديه التي تدخل معسكر مغلق لمواجهة دكرنس، استعدادا لمواجهة دكرنس المقرر لها غدا السبت بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر على ستاد جهاز الرياضة العسكرى. وضمت القائمة كل من : محمد بسام وناصر منسي وكريم ممدوح ومحمود سامي وعاصم صلاح وخالد سطوحي وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا وأحمد علاء وعمرو جمال ومحمد سمير وفرانك ستيفن وحسام باولو وأحمد سمير ومهند لاشين وعبد الرحمن زولا وأحمد داوودا. Advertisements وخسر الطلائع من سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدورى. ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه اربعة أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى يعلن قائمة الطلائع لمواجهة دكرنس فى كأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.