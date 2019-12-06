شكرا لقرائتكم الضي يقود هجوم الهلال السوداني ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن صلاح آدم المدير الفنى للهلال السوداني عن التشكيل الأساسى استعدادا لمواجهة الأهلي فى التاسعة مساءا على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. جاء تشكيل الهلال السوداني حراسة المرمى: جمال سالم خط الدفاع: أطهر الطاهر - السمؤال ميرغني - عبد اللطيف بوي - فارس عبد الله Advertisements خط الوسط الدفاعي: نصر الدين الشغيل -ابو عاقلة عبد الله خط الوسط الهجومي: محمد دراج - نزار حامد - سليم محمد خط الهجوم: محمد موسى الضي ووعد رئيس الهلال السوداني بصرف مكافأة استثنائية للفريق، حال تخطي عقبة الأهلي وتحقيق نتيجة ايجابية في المباراة المرتقبة، خاصة بعد فوز بطل السودان بالمباراة الأولى أمام بلاتنيوم ستارز مما يعني أن فوزه على الأهلي يضمن له صدارة المجموعة.

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