شكرا لقرائتكم الترسانة يهزم إنبي ويتأهل لمواجهة الأهلي إلى دور الـ16 للكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق الترسانة إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على إنبي بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

وانتهت الأشواط الإضافية للمباراة بدون أهداف ليحتكم الفريقين إلى ركلات ترجيح، خاصة بعدما انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف أيضا.

كان إنبي الأنشط والأكثر استحواذا على الكرة في الشوط الأول، في الوقت الذي كان نجح فيه الشواكيش الصمود والتعامل جيدا مع محاولات الفريق البترولي لاختراق خطوط الترسانة.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني في ظل التحفظ الدفاعي للترسانة، وسط فشل لاعبي إنبي في فتح ثغرة بدفاع الشواكيش، ويستمر الوضع حتى نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف ويحتكم الفريقين إلى شوطين إضافيين.

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واستمرت النتيجة سلبية طوال الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور الـ16 بالكأس والتي حسمها الشواكيش لصالحهم.

جدير بالذكر أن الترسانة يلتقي مع الأهلي في دور الـ16 بعد فوز الفريق الأحمر على بني سويف، ليحقق الترسانة ثاني مفاجآت الكأس بعد مفاجأة أبو قير للأسمدة، والذي أقصى الإنتاج الحربي من البطولة.