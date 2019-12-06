شكرا لقرائتكم الاهلى يخصص مدرج لجماهير الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص العشرات من الجالية السودانية المتواجدة في القاهرة على التواجد في ملعب السلام لمؤازرة الهلال في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.
كان الأهلى خسر المباراة الاولى أمام النجم الساحلى بهدف نظيف باستاد رادس.
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