شكرا لقرائتكم الاهلى يخصص مدرج لجماهير الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو الأهلى على تخصيص مدرج للجماهير السودانية لتدعيم الهلال السوداني في مواجهة الأهلي المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء على ملعب السلام والتي تأتي ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وحرص العشرات من الجالية السودانية المتواجدة في القاهرة على التواجد في ملعب السلام لمؤازرة الهلال في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

كان الأهلى خسر المباراة الاولى أمام النجم الساحلى بهدف نظيف باستاد رادس.