شكرا لقرائتكم انتهاء الوقت الأصلي لمباراة إنبي والترسانة بدون أهداف واللجوء لأشواط إضافية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الوقت الأصلي من مباراة إنبي والترسانة بدون أهداف، والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليحتكم الفريقين إلى أشواط إضافية.

كان إنبي الأنشط والأكثر استحواذا على الكرة في الشوط الأول، في الوقت الذي كان نجح فيه الشواكيش الصمود والتعامل جيدا مع محاولات الفريق البترولي لاختراق خطوط الترسانة.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني في ظل التحفظ الدفاعي للترسانة، وسط فشل لاعبي إنبي في فتح ثغرة بدفاع الشواكيش.

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ويدخل إنبى المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استطاعوا الفوز في اخر مبارياتهم بالدوري على الزمالك بهدفين مقابل هدف وهو ما جعل حلمي طولان المدير الفني للفريق يقرر الإفراج على المكافآت، ومن المتوقع أن يخوض إنبى المباراة بالتشكيلة الأساسية التي يشارك بها في الدوري نظرا لاعتماد المدير الفني على عدد من اللاعبين صغار السن ويهدف إلى تعويدهم على اللعب بشكل أساسي.

في المقابل يدخل الترسانة المباراة بدوافع وطموحات مختلفة بعد التعاقد مع محمد صلاح كمديرا فنيا للفريق بصحبة جهازه المعاون بالكامل وبالرغم من موقف الفريق الصعب بجدول القسم الثاني حيث يحتل المركز الاخير برصيد نقطتين، إلا أن الفريق يخوض المباراة ويأمل فى محو الصورة السيئة التي خلفها في الدوري على أمل الانطلاق من مباراة بتروجت في الجولة السابعة للدوري المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.