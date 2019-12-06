شكرا لقرائتكم الأهلي يخصص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة لمشاهدة مباراة الهلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على توفير أماكن جلوس في الدرجة الأولى لملعب السلام مخصصة للمشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وجاء قرار إدارة النادي بتوفير وتخصيص اماكن مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في الدرجة الأولى بعدما قرر مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي منع تواجد ذوي الاحتياجات في أرض الملعب كما هو المعتاد في مباريات الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا