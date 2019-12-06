يخوض فريق الاهلى في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، مباراة قوية عندما يستضيف الهلال السوداني بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها الأهلي تحت شعار "الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل" لنصف النهائي البطولة بعدما خسر الاهلي في الجولة الأولى من النجم الساحلي بتونس بهدف نظيف في الجولة الأولى ، ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة ويحضر مباراة الليلة 15 ألف مشجع حصل الاهلي على موافقة بتواجدهم في مدرجات إستاد السلام.

يوتيوب مباشر الأهلي والهلال السوداني مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 اون لاين دوري أبطال أفريقيا



مشاهدة مباراة الاهلى اليوم الجمعة 6-12-2019 حيث يدخل الاهلي مباراة الليلة بقيادة مدربه المُتميّز رينيه فايلر الذى لم يخسر معه الفريق سوى مباراة واحدة أمام النجم الساحلي ولظروف يراها كثير من الأهلاوية أنها خارجة عن إرادة الجهاز الفني بعدما طرد الحكم البتسواني بوندو أيمن أشرف في الدقيقة 13 ، ويرغب الاهلي في حصد النقاط الثلاثة من بطل السوداني القوي الذي فاز في لقاء الجولة الأولى بهدفين لهدف على بلاتينيوم الزيمبابوي ، و"ذاكر" الاهلي الخصم السوداني جيداً قبل لقاء الليلة من خلال مشاهدة مباراة الدور الأول مع بطل زيمبابوي وأعد المدرب السويسري خطة جيدة لتجهيز لاعبيه للانقضاض على الهلال وخطف النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للدور نصف النهائي وإستكمال مشوار إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الجزيرة منذ عام 2013.

يوتيوب مباشر الأهلي والهلال السوداني مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 اون لاين دوري أبطال أفريقيا



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مشاهدة مباراة الاهلى والهلال اليوم الجمعة 6-12-2019 حيث يعول الاهلي في مباراة الليلة على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية ويستعيد الفريق جهود أكثر من لاعب منحهم فايلر راحة في لقاء بني سويف الأخير بالكأس الذى فاز فيه الأهلي 3/1 يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد مجدي قفشة ، أجاي ، رمضان صبحي ، عمرو السولية فيما يفقد الفريق جهود أيمن اشرف للطرد في لقاء النجم الساحلي.

يوتيوب مباشر الأهلي والهلال السوداني مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 اون لاين دوري أبطال أفريقيا

