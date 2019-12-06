شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني.. أجايي يقود الهجوم وهاني "مساك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي تشكيل الفريق الأحمر استعدادا لمباراته ضد الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور ـأجاي.

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ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى يضم كلاً من: لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثانى عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة.