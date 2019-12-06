شكرا لقرائتكم كأس الملك: أهلي جدة يتأهل بفوز سهل والاتفاق يحبط مفاجأة الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز أهلي جدة مقعده في الدور ثمن النهائي عقب فوزه أمام مضيفه النجوم "درجة أولى" 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين أحبط الاتفاق مفاجأة ضيفه الطائي "درجة أولى" حينما هزمه 2-1، في الدور 32 لكأس الملك، يوم الخميس.

وحقق أهلي جدة فوزاً سهلاً أمام مضيفه النجوم بنتيجة 3-1، ليتأهل للدور ثمن النهائي، واحتاج الأهلي 3 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه الجزائري يوسف بلايلي من تسجيل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك النجوم.

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وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 60 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق يوسف بلايلي الذي تلقى تمريرة مم زميله حسين المقهوي وسدد الكرة قوية سكنت شباك النجوم. وعند الدقيقة 83 تمكن مهاجم النجوم ماجد العمّاري من تسجيل هدف فريقه الوحيد عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك حارس الأهلي ياسر المسيليم، ليختتم لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 85.

وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام أحبط الاتفاق مفاجأة الطائي بعدما قلب النتيجة بفوزه 2-1 ليتأهل للدور ثمن النهائي للمسابقة.

وتقدّم الطائي أولاً عند الدقيقة 60 بهدف سجله مهاجمه البرازيلي جورجي سيلفا الذي خطف الكرة من مدافع الاتفاق وواجه الحارس الجزائري رايس مبولحي ووضع الكرة في الشباك. وفي الدقائق العشر الأخيرة كثف الاتفاق هجومه ونجح لاعبه سعد السلولي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 80، وتمكن مهاجمه هزاع الهزاع من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 87.