- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الاهلي والهلال يعاين ملعب السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طاقم تحكيم مباراة الاهلى والهلال السوداني على مُعاينة ملعب السلام الذي يستضيف اللقاء في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بمجرد الوصول لأرض الملعب.
ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهيم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة .
وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي تشكيل الفريق لمباراة الهلال ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.
طاقم تحكيم مباراة الاهلي والهلال
كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة الاهلي والهلال يعاين ملعب السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.