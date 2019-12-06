شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاهلى لمواجهة الهلال.. اجاي مهاجماً ومحمد هاني للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور ـأجاي.

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ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى يضم كلاً من: لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثانى عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة.