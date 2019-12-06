شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد السلام يخصص مدرج لجماهير السودان لدعم الهلال أمام الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مسئولو ستاد السلام مدرج للجماهير السودانية لتدعيم الهلال السوداني في مواجهة الأهلي المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء والتي تأتي ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا. وحرص العشرات من الجالية السودانية المتواجدة في القاهرة على التواجد في ملعب السلام لمؤازرة الهلال في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي. Advertisements كان الأهلى خسر المباراة الاولى أمام النجم الساحلى بهدف نظيف باستاد رادس.

مدرج الهلال

مدرج الهلال

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