شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن : احترمنا المنافس وهناك مكاسب عديدة من مباراة العبور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحة، عن رضاه بالفوز على فريق العبور والتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر، مؤكداً أن فريقه احترم الخصم جيداً وتوقعنا مفاجآت كاس مصر ، لذلك فضلت التوازن فى التشكيل وعدم الدفع بالبدلاء.
وعدد حسام حسن في تصريجات عقب المباراة ، مكاسب اللقاء والتي ظهرت في الاطمئنان علي مستوى فارس مجاهد و عودة ناصر ماهر واسلام الفار وكذلك مشاركة عمر صلاح
وكان سموحة قد فاز علي العبور بهدف نظيف في دور الـ 32 بكأس مصر .
وأوضح ان فريق سموحة كبير وأن الفترة القادمة ستشهد عودة المصابين والانسجام بين اللاعبين.
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