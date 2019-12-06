شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الاهلي والهلال إلى ملعب السلام قبل مواجهتهما بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني بعد قليل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.
وجاء وصول بعثة الفريق الأحمر إلى ستاد السلام قبل انطلاق المباراة بساعة نصف، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على تفقد أرضية الملعب.
وكان الأهلي قد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف، والتي أقيمت على ستاد رادس بتونس.
كما وصلت حافلة فريق الهلال إلى ستاد السلام استعدادا لمواجهة الأهلي وفور وصول الفريق السوداني لملعب المباراة حرص الجهاز الفني واللاعبين على تفقد أرضية الملعب.
وكان الهلال السوداني قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالسودان.
ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى يضم كلاً من: لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثانى عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة .
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