إنبى والترسانة يحتكمان لوقت إضافى لتحديد المتأهل لمواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الوقت الأصلى بين إنبى بقيادة حلمى طولان مع الترسانة بقيادة محمد صلاح، فى المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد بتروسبورت، فى دور الـ32 لكأس مصر، بالتعادل السلبى ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لتحديد المتأهل حيث سيواجه الفائز من مواجهة إنبى والترسانة نظيره الأهلى، فى دور الـ16 من منافسات الكأس.

الشوط الأول

وحاول إنبى خطف هدف فى شباك الترسانة عن طريق تحركات محمد بسيونى على أطراف الملعب ولكن دون جدوى وتعد الفرصة الأخطر للفريق البترولى انفراد محمد شريف جناح الفريق الهجومى بمرمى الشواكيش ولكنه أهدر الفرصة لينتهى الشوط الأول بتعادل سلبى بين الفريقان فى شوط قدم فيه الشواكيش.

الشوط الثانى

وشهد الشوط الثانى مواصلة الفريق البترولى محاولاته الهجومية نحو خطف هدف الفوز ولكن مع تماسك دفاعى جيد مع الترسانة الذى قدم لاعبيه أداء جيد فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى وكاد الشواكيش أن يخطف لاعبيه، الفوز، فى اللقاء لولا تألق محمود جاد حارس الفريق البترولى ليطلق الحكم صافرته بنهايتها مع الاحتكام لوقت إضافى لتحديد المتأهل لمواجهة الأهلى.