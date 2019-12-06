صور .. نائب رئيس الأهلى يؤازر سيدات السلة فى البطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى بمدرجات مشجعى الفريق الأحمر خلال مباراة سيدات الأحمر لكرة السلة أمام فاب الكاميرونى فى افتتاح البطولة الأفريقية لأندية سيدات كرة السلة المقامة بالصالة المغطاه باستاد القاهرة . وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب فيروفيارو الموزمبيقى وفاب الكاميروني و إيه اس بى الإيفوارى . فيما يخص سبورتنج ممثل مصر الثانى فى البطولة فيقع في المجموعة الأولى بجانب انتركلوب الانجولى بالإضافة إلى ام اف بى النيجيري . البطولة الافريقية لأندية سيدات كرة السلة والتى تستمر حتى 15 ديسمبر الجارى بستاد القاهرة .































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البطولة الافريقية للسلة

العامري فاروق

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