صور.. الأهلى يهزم فاب الكاميرونى فى افتتاح البطولة الافريقية لسيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة السلة بالنادي الاهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 78 / 47 فى إفتتاح البطولة الافريقية لاندية سيدات كرة السلة المقامة بالصالة المغطاه باستاد القاهرة والتى تستمر حتى 15 ديسمبر الجارى. وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب فيروفيارو الموزمبيقى وفاب الكاميروني وإيه اس بى الإيفوارى . Advertisements فيما يقع سبورتنج في المجموعة الأولى بجانب انتركلوب الانجولى بالإضافة إلى ام اف بى النيجيري.

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