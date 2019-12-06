مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الهلال في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تشكيلة الأهلي عدة تغييرات حيث سيشارك محمود وحيد بدلاً من علي معلول في القيادة اليسرى حيث كان الدولي التونسي أصيب في مباراة النجم.

وفي الجانب الدفاعي أيضًا سيشارك أحمد فتحي بدلاً من أيمن أشرف والذي طرد في مباراة النجم الأخيرة، كما سيقود محمد هاني الجبهة اليمنى.

وفي الهجوم، سيقود جونيور أجايي التشكيلة على أن يعاونه الرباعي رمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ووليد سليمان.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

Advertisements

خط الدفاع: محمود وحيد - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة".

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ومن المقرر أن يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف اكرامي - سعد سمير- جيرالدو- أليو ديانج - مروان محسن- وليد أزارو - أحمد الشيخ.

جدير بالذكر أن الأهلي بدأ مشواره في دور المجموعات بالخسارة من النجم الساحلي (1-0)، بينما حقق الهلال فوزًا على بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف.