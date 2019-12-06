التشكيل.. هداف الهلال يقود الهجوم أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن صلاح آدم المدير الفني لفريق الهلال السوداني، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. محمد موسى سيقود هجوم الهلال أمام الأهلي حيث يعتبر مهاجم بطل السودان هداف الفريق حاليًا بعدما سجل هدفين أمام بلاتينيوم في مباراة انتهت بنتيجة (2-1). ومن المقرر أن يلعب الهلال بطريقة مكونة من (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: جمال سالم. Advertisements خط الدفاع: عبد اللطيف بوي - السمؤال ميرغني - فارس عبد الله - أطهر الطاهر. خط الوسط الدفاعي: أبو عاقلة عبد الله - نصر الدين الشغيل. خط الوسط الهجومي: سليم برشاوي - محمد دراج - نزار حامد. خط الهجوم: محمد موسى. وافتتح الهلال مشواره في دور المجموعات بالفوز على بلاتينيوم بطل موزمبيق (2-1)، في المقابل خسر الأهلي خارج دياره أمام النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء أقيم الجمعة الماضي على الملعب "الأوليمبي" برادس.

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