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الإسماعيلي يعلن عن قائمته لمواجهة الإعلاميين في كأس مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء الإعلاميين غدًا السبت لحساب منافسات دور الــ32 من بطولة كأس مصر.

قائمة الفريق شهدت انضمام محمود البدري، الظهير الأيسر لفريق الشباب للمرة الأولى هذا الموسم وعودة محمد صادق مع غياب غياب عدد من الأساسيين وهم: باهر المحمدي، قائد الفريق ومحمد حمدي زكي وأسامة إبراهيم ومحمود دونجا وإبراهيم أبو اليزيد

القائمة كاملة جاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد فوزي و محمد مجدي.

خط الدفاع : محمود البدري، محمد مجدي، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد أيمن.

خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، محمد بيومي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، محمد صادق، بيكيتى سيلفا، محمد الشامي، همام طارق .

خط الهجوم: بنسون شيلونجو و حازم مرسي.

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