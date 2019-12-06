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منافس الزمالك.. سموحة يهزم العبور بالكأس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق سموحة مشواره في كأس مصر بالفوز على فريق العبور بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن دور الـ32.

هدف سموحة الوحيد في المباراة جاء عن طريق حسام حسن في الدقيقة 67 من زمن أحداث الشوط الثاني ليقود الفريق السكندري للوصول لدور الـ16.

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ومن المقرر أن يواجه سموحة منافسه الزمالك في دور الـ16 من بطولة الكأس على أن يواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء وادي دجلة ونادي مصر في دور الثمانية.

الزمالك استطاع الفوز على فريق الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على استاد القاهرة يوم الأربعاء الماضي.

جدير بالذكر أن الزمالك يُعد حامل للقب الكأس بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

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