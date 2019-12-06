انبي والترسانة يحتكمان لوقت اضافي في كأس مصر

احتكم فريقا تعادل انبي والترسانة لوقت اضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون اهداف من اللقاء المقام حالتا بستاد بتروسبورت ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر. جاء اللقاء لصالح انبي من حيث السيطرة وامتلاك الكرة واعتمد الترسانة على هجمات خاطفة وسدد احمد شاكر من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم مباشرة لحارس انبي محمود جاد في منتصف الشوط الاول على هجمات خاطفة وسدد احمد شاكر من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم مباشرة لحارس انبي محمود جاد في منتصف الشوط الاول وفي الدقيقة الأخيرة يهدر محمد شريف مهاجم انبي فرصة للتهديف من تمريرة عرضية مرت اتلكرة بجوار القائم. وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب انبي مع الدفع بالثلاثي محمد اشرف روقة ومحمود قاعود وعمر بسام واهدر حميدو ماو ومحمود قاعود وشريف امام المرمى في اكثر من فرصة.

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