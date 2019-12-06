تعرف علي فعليات اليوم الاخير للبطولة العربية للدراجات

اختتم اليوم الجمعه فعليات اليوم السابع للبطولة العربية للدراجات للرجال والانسات والشباب والتي تنظمها مصر خلال الفتره من 29 نوفمبر وتسمتر حتي 6ديسمبر المقبل والذي شهد حصول الجزائر علي لقب البطولة والمدالية الذهبية ثم حصول المنتخب الاماراتي علي المركز الثاني المدالية البرونزية

حيث حقق الاعب الاماراتي يوسف محمد ميراز المركز الاول في سباق فردي عام رجال لمسافة 156كيلو في ثلاثة دقائق وثمانية وخمسون دقيقة بينما احتل االاعب اللليبي علاء الدين احمودة المركز الثاني في نفس الدقائق وجاء في المركز الثالث ياسين حمزه من الجزائر

بينما في سباق فردي عام للكبار حققت

الامارات المركز الاول وفي المركز الثاني الجزائر وفي الثالث السعودية بينما جاءت مصر منظم البطولة في المركز الرابع

ويشارك منتخب مصر بفريق مكون من عاصم الحسيني، محمد عيش، محمد فراج، حسن عبده، بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان، حسين ناصر محمد قاسم أحمد.

كان فريق الآنسات حصل على المركز الأول في سباق ضد الساعة 44

كيلو مترًا في افتتاح البطولة العربية، بينما حصد المنتخب الجزائر المركز الأول في سباق ضد الساعة شباب لمسافة 52 كيلو

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مترًا، ثم حصل المنتخب المصري على المركز الثاني، بينما حصلت الكويت على المركز الثالث.

وفي اليوم الثالث واصل فريق الأنسات للدراجات الاحتفاظ بالمركز الاول في سباق فرديًا ضد الساعة للسيدات والتي انطلقت في تمام الساعه تاسعة صباحا لمسافة 26 كيلو.

وحصلت علي المركز الاول الاعبه ابتسام زايد لاعبه مصر بينما حصلت علي المركز الثاني لطيف الياسين من الكويت بينما حصلت نودا العموري من الكويت علي المركز الثالث.

بينما سباق الشباب فردي ضد حصل الثنائي المصري الاعب يوسف ذكي من مصر وجاء موطن خالد الونان في المركز الثالث.

وفي اليوم الخامس حصل لاعبي المنتخب المصري علي المركز الاول ثم في المركز الثاني الجزائر والثالث تونس

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 التي أقيمت في الجزائر.