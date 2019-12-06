ثريامحمد:نلعب جميع المباريات من أجل الفوز ومباراة الفريق الكنغولي ستكون أصعب

حقق الأهلي فوز سهل أمام فريق فاب الكاميروني بنتيجة ٧٨-٤٧ ٥ في أولى مبارياته ببطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية "سيدات" والتي تستضيفها مصر بصالة٣بإستاد القاهر.

وفي تصريحات للجنة الأعلامية للبطولة عبرت اللاعبة ثريا محمد عن سعادتها بالفوز في المباراة حيث كان من الهام جدا تحقيق الفوز في المباراة الأولى ليضمن الفريق تحقيق صدارة

المجموعة.وتحدثت اللاعبة عن الفوز بفارق كبير وعن سهولة المبارة قائلة كان القلق الوحيد قبل المباراة هو أننا لا نعرف الفريق كثيراً، وبالنسبة للالتحامات التي شهدتها المباراة في لحظاتها الأخيرة قالت "نحن متوقعون ذلك عند ملاقاة الفرق الأفريقية ونحاول التغلب على هذا الأمر بالمهارة.وأختتمت حديثها عن لقاء الأهلي غدا أمام فريق سي إن إس إس الكنغولي قائلة أننا لا نعرف هذا الفريق كثيرا ولكننا نعرف اللاعبات من خلال المنتخب وسوف تكون المباراة أصعب من اليوم ونحن نلعب جميع المباريات على أساس أنها مباراة كأس نريد الفوز بها.وتقام بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات" في الفترة بين السادس وحتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري بمشاركة ثمانية فرق تم تقسيمها على مجموعتين.