اخبار الرياضه

عادل كُريم منسقًا إعلامياً لمباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيري بالكونفيدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"  تعيين الدكتور عادل كُريم منسقًا إعلامياً لمباراة المصري وضيفه اينوجو رينجرز النيجيري والمقرر إقامتها في

السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الإسكندرية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها  السابعة عشر.

كانت لجنة المسابقات قد أسندت مهام مراقب المباراة إلى الصومالي أمير حسن ، بينما يتولى الاريتري يوهانس غيرماي مهام مراقب الحكام ، ويقوم التنزاني باراكا كيزوجوتو بمهام المنسق العام للمباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادل كُريم منسقًا إعلامياً لمباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيري بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا