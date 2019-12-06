عادل كُريم منسقًا إعلامياً لمباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيري بالكونفيدرالية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" تعيين الدكتور عادل كُريم منسقًا إعلامياً لمباراة المصري وضيفه اينوجو رينجرز النيجيري والمقرر إقامتها في

السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الإسكندرية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.

كانت لجنة المسابقات قد أسندت مهام مراقب المباراة إلى الصومالي أمير حسن ، بينما يتولى الاريتري يوهانس غيرماي مهام مراقب الحكام ، ويقوم التنزاني باراكا كيزوجوتو بمهام المنسق العام للمباراة.