21 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة اينوجو رينجرز بالكونفيدرالية

أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق والذي يبدأ عصر اليوم بالإسكندرية استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر والتي تجمعه بضيفه فريق اينوجو رينجرز النيجيري وهي المباراةالمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الاسكندرية.
وتضم القائمة 21 لاعباً على النحو التالي :
حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته
خط الدفاع : أحمد شوشة ، كريم العراقي، اسلام أبو سليمة ، عمر كمال ، محمود حمد ، بهاء مجدي.
خط الوسط: عمرو موسى ، مفتاح طقطق ، حسن علي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، أحمد عادل ميسي والذي تم إنهاء إجراءات قيده في القائمة الأفريقية.
خط الهجوم : حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمود وادي ، أوستين أموتو.
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