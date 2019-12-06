المصري يُنهي إجراءات قيد أحمد عادل ميسي بقائمته بالكونفيدرالية

أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدين إجراءات قيد اللاعب أحمد عادل "ميسي" بقائمة الفريق بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية. عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية. وأصبح من حق اللاعب رسميا المشاركة في مباريات الفريق المقبلة والتي يستهلها بملاقاة ضيفه النيجيري اينوجو رينجرز في الجولة الثانية من المجموعة الأولى والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الإسكندرية. الفريق المقبلة والتي يستهلها بملاقاة ضيفه النيجيري اينوجو رينجرز في الجولة الثانية من المجموعة الأولى والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الإسكندرية.

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